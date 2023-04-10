由於金融體系不穩定和對經濟的擔憂高漲，今年首季美股表現低迷。英國富達國際（Fidelity International）首席投資官（CIO）安德魯·麥卡菲（Andrew McCaffery）對未來的前景保持警惕，他認為2024年以後，美國企業大規模再融資風險增加，通脹硬著陸機率很大，股市下挫趨勢增強。而中國將施政重點轉回經濟，刺激政策不斷出台、資本市場重新開放等都是積極的信號。

麥卡菲在接受《日經中文網》專訪時指出，歐美金融部門對美國金融體系信用危機採取應對措施安定了投資者信心，金融市場可能會逐漸穩定下來。但是美國經濟硬著陸（hard landing）的可能性仍很大。

他說，新冠疫情中推行大規模財政支援，消費者和企業擁有較充裕的現金，可以吸收通貨膨脹造成的成本上升，較高水平的經濟活動得以維持。但是一旦現金花完，會急速恢復原位。繁榮持續時間越長，泡沫爆裂就會越劇烈。

麥卡菲表示，2023年下半年到2024年，美國股票將會非常危險。原因是企業的大規模再融資（Refinancing）時期將在2024年以後臨近。如果利率維持在高水平，經濟活動將會顯著放緩，（目前）較高的利潤率也可能轉為下降。

他說，目前較看好經濟不斷復甦、政府出台經濟刺激政策的中國，以及從對華出口中直接受益的國家。此外，印尼和馬來西亞的資源以及泰國的旅遊將帶來很大利潤。澳大利亞雖存在國內住房市場過熱的風險，但會從資源出口、遊客和留學生的吸納中受益。日本股市可能會比美國股票表現得好。從個別企業來看，在亞洲新興市場國家的價值鏈中有穩固地位的股票會受到關注，比如電機和機械及半導體製造設備和材料相關股票。

對於中美對立愈來愈激烈造成經濟上的動盪，麥卡菲認為，在去年中共20大之前，中共施政重點全是政治，現在已將重心放回經濟發展上。兩會期間對民間資本和開放資本市場的姿態是積極的信號，人民銀行（央行）行長等熟悉市場的人物留任，表明吸引國內外投資者仍然很重要。

此外，麥卡菲表示，「共同富裕」與對科技和教育的監管雖然伴隨著痛苦，但卻是切實的措施，市場將合理評估這一新風險，並予以克服，但不會從根本上上改變對中國的長期預期。