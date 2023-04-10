明（11）日僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨，由於風向轉為東南風，各地氣溫持續上升，尤其南部近山區有30度以上高溫發生的機率。氣象局表示，周三、周六（12日、15日）東北季風增強，降雨範圍擴大。

氣象局分析未來天氣變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，各地氣溫持續上升，早晚低溫約17至21度，北部及東半部白天高溫約25至28度，南部高溫28至30度，其中南部近山區有30度以上高溫發生的機率。

氣象局預測一周溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三東北季風稍增強，降雨影響較明顯，大台北、東半部、北部山區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，氣溫變化不大；周四、周五（13日、14日）環境轉偏東風至偏南風，東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴。

周六鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，北部及東北部天氣轉涼；下周日（16日）東北季風減弱，各地多雲到晴，北部及東北部清晨天氣仍涼，白天起氣溫回升。