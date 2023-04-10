《愛情而已》吳磊周雨彤酒後意亂情迷一夜情。（愛奇藝國際站提供）

吳磊一夜情後被冷處理。（愛奇藝國際站提供）

《愛情而已》吳磊周雨彤甜蜜早安吻。（愛奇藝國際站提供）

吳磊摺氣球逗周雨彤開心。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝熱播陸劇《愛情而已》劇情進入高潮，吳磊與周雨彤飾演的宋三川與梁友安在經歷了種種困難，終於患難見真情，如願開花結果，展開「新同居生活」，甜蜜自然的互動讓粉絲們為之瘋狂，大讚「三生友幸」CP甜出姊弟戀新高度，周雨彤說：「其實愛情只要刻畫得夠真實，任何一種愛情都是會被大家喜歡的。」吳磊也緊接著說：「其實香的不是姊弟戀，而是美好的愛情。」

《愛情而已》近期釋出的訪談與花絮，也能看出吳磊與周雨彤的好默契，一個眼神、一個動作，就能猜到對方的下一步，惹得劇迷們入坑太深，紛紛敲碗「吳磊、周雨彤必須在一起！」

吳磊與周雨彤劇中一直相互吸引，礙於年齡及兩人的身份，就算宋三川直球告白，梁友安依舊斷然拒絕，然而在一次酒後吐真情的狀態下，梁友安拋下理智線和宋三川度過火熱的一夜，長達30秒的激情深吻，看得網友尖叫不已，正當宋三川以為兩人確立關係，卻被梁友安裝沒事般地劃清界線，被傷透心的弟弟也直接封鎖姊姊，兩人關係迅速陷入冰點。所幸依著對網球的熱情，回到球員與經理人的安全距離，宋三川也發下豪語，要用10座獎盃換取10歲年齡差的距離，霸氣發言令梁友安心動不已。

而在一場梁友安用盡一切努力為宋三川爭取得來的重要賽事，急於求勝的宋三川透支訓練，導致賽後膝蓋重傷，面臨選手生涯可能終結的困境。直到此刻，梁友安終於正視自己的心，主動吻上宋三川並提出交往的請求，一同前往異地展開復健同居生活。正式交往後，梁友安化身甜寵小女人，鑽被窩撒嬌討拍拍；經痛時還有男友呼呼，回憶兩人心動時刻轉移不適感，生活中洋溢滿滿粉紅泡泡，讓劇迷們眼冒愛心直呼：「太甜啦！」

吳磊與周雨彤劇中大談相差10歲姊弟戀，兩人卻不約而同表示，其實宋三川跟梁友安之間的阻力從來就不是年齡。問起吳磊最多能接受大幾歲的交往對象，他笑說：「以前可能會有很多想像，但現實往往不如預期，而是兩個人在遇到彼此以後，發現那個人就是心中最美好愛情的樣子。」周雨彤也表示就像劇中梁友安的台詞：「原本以為談戀愛是兩人各拿出50％，是你知道對方只剩下1％，也願意拿出99％奔向對方。」