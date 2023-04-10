國防部今日表示，近期發現不特定來源，集中散布假訊息，謠指海、空軍未依實況呈報監控共軍狀況。相關內容經國安單位嚴密查證後，確認為假訊息。

國防部強調，針對刻意捏造之錯假訊息，將於完整蒐證後，移請警方協助調查、依法究辦；亦不排除是敵認知作戰伎倆。呼籲國人切勿以訛傳訛、轉傳錯假訊息，以免抹煞堅守崗位、精勤衛國官兵辛勞，誤入敵人分化團結、破壞國安之陷阱。