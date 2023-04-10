綠色博覽會的裝置藝術品，倡議男女平等人偶被斷頭。（宜蘭綠色博覽會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

鋼製的台灣水鹿屁股整個被扯下。（宜蘭綠色博覽會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2023年宜蘭綠色博覽會自3月31日開幕，迄今滿11天，園區內的裝置藝術已10逾個遭破壞，像是凱爾咬著的羽毛被扯斷、倡議男女平等人偶被斷頭等，民眾直呼「太沒公德心了」；主辦單位看見工作人員在開幕前2個月，努力的讓軟硬體慢慢到位，如今卻被糟蹋成這樣，感到心痛，呼籲遊客愛惜創作者的心血。

宜蘭綠色博覽會在蘇澳鎮武荖坑園區舉行，開幕至今多半為好天氣，加上疫情解封又適逢清明連續假期，累計遊客數約有10萬人次；但開幕不到2個星期，園區內的裝置藝術、設施卻屢遭破壞，人為破壞應為近幾年最嚴重的一次。

經主辦單位統計，有凱爾咬著的羽毛，其嘴巴咬的羽毛遭扯斷、倡議男女平等的人偶斷頭、消弭不平等蹺蹺板直接被損壞、鋼製的台灣水鹿屁股整個被扯下、生物皮球近全毀；連森林聲景體驗裝置內的記憶卡和實境遊戲體驗的藏寶箱也被偷走了，甚至作為裝飾品的米粒也不放過，被帶回家當紀念品。

綠博策展人許名輝表示，園區內的每一項設施都是所有同仁歷經2個月的努力逐漸到位，看到裝置藝術品陸續被破壞感到心痛，呼籲遊客能愛惜創作者的心血，留給還沒來綠博的親師生與遊客，一個完整而不是傷痕累累的綠博。