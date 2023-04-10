隨著春節後產線逐步復工，3月出口貨載較2月顯著增加及工作天數比2月多出2天，帶動長榮（2603）3月合併營收重回200億元，達218.85億元，月增17.15％，年減62.70％，累計今年第一季合併營收為668.07億元，年減60.89％、季減39.75％。根據上海航運交易所發布最新上海集裝箱出口指數（SCFI），主要東西向航線運價指數已經回升。目前國際經貿關係產生變化，近期歐洲貨量提升，大陸五一長假前夕出貨量可望挹注整體貨載，有助增添海運後市營收表現。