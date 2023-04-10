行政院長陳建仁10日指出，根據財政部回報的狀況，今天ATM領現順利進行。相信各部會同仁們都鬆了一口氣。這次全民共享普發現金，截至目前為止已經有超過1300萬人順利領取，成功發放超過55％，邁過半數門檻。

陳建仁說，這段時間推動普發現金的同仁們，壓力都非常巨大。從財政部規畫發放方式、數位部的系統架構、金管會與銀行業者溝通、財金公司系統串接與撥款，這中間每個步驟都投入大量的精力，也特別感謝蘇貞昌前院長團隊在前期的完善規劃。今天也看到許多超商業者協助民眾完成ATM領現，非常溫暖友善，給民眾最方便、快速、好用的領取環境。

不僅要完成發放機制，陳建仁說，我們後端1968諮詢專線也沒有停歇，持續的幫助民眾領取並解決疑難雜症。幾天後4月17日還要開放郵局領現作業，他也要先謝謝郵局夥伴幫了大忙，願意承擔最艱鉅的臨櫃領現作業，相信在大家的幫助下，這次普發現金作業會順利完成，讓民眾共享經濟成長的成績。

他也要提醒大家，如果有遇到協助的夥伴，記得給服務人員個點頭或微笑鼓勵，讓善的循環繼續延續下去。