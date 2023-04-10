鐘綺發行首張專輯《空喙是...》。（胤樂工作室提供）

鐘綺發行首張專輯《空喙是...》。（胤樂工作室提供）

曾以本名涂敏琦參加第一屆聲林之王比賽，得到導師蕭敬騰關注的創作女歌手鐘綺，沉潛4年後推出個人首張台語專輯《空喙是...》，「空喙」為中文「傷口」的意思。鐘綺在聲林之王比賽後，順利獲得經紀約，原以為夢想中的歌唱事業就要啟程，卻面臨了將興趣轉變成事業的種種現實考驗，她不諱言前幾年活得非常煎熬，是一段尋找自我的階段，好在一切都已成過往雲煙，現在的她已懂得面對自己的優缺點，也準備好用全新的心態出發，新專輯正是一張充滿正能量的療傷之作。

來自高雄的鐘綺，從小喜愛畫畫，順利考上了美術資優班，但沒能在班上名列前茅的她，卻遭到了同學霸凌，她曾在上課的時候，被人拿東西丟她，也曾在午休醒來，發現制服後面被寫上了髒話；鐘綺說到：「有一次我印象非常深刻，體育課打棒球的時候，投手不小心把球丟到我的頭，結果全班興高采烈的拍手說：『打得好！把「豬鼠」給打死吧！』」

更誇張的是，她曾在學校被老師呼巴掌，爸媽寫信給老師之後，竟又被老師當全班同學面羞辱一番。這些被霸凌的種種經歷，在她心中留下了滿滿的陰影與傷痕，直到她赴美留學才走出陰霾，獲得別於過往的灑脫性格，也因為這段柳暗花明的過程，使得製作團隊一致確立以「療傷」作為專輯主旨。

鍾綺在聲林之王參賽時期就曾因中英文改編，獲得導師蕭敬騰鼓勵，其後又曾將林宥嘉的「兜圈」改編為英文及台語版本，在網路上引起眾多關注，首張個人專輯選擇以台語來創作，鐘綺表示：「我想以顛覆式的思維破壞閩南語歌曲的既定框架，擺脫商業的想法，為自己！也為閩南語瘋狂一次！」

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