中國大陸東部戰區從4月8日起，展開為期三天的環台軍演「聯合利劍」，而大陸海事局也公告今（10）日在福建省平潭島外海進行實彈射擊訓練，而陸方公布的座標之射擊區域位，就在馬祖莒光南方限制水域外約13浬。對此，前立委郭正亮10日就表示「到時候真的有台海戰爭，中國大陸也不會去打金、馬，因為對他來講他一定直接打本島，如果真的有距離台灣、澎湖很近的射擊，那才是真正要擔心」，引發討論。

郭正亮10日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「平潭島都是中國大陸劃定的範圍，如果中國大陸真的要威脅台灣，他不會去針對馬祖，因為到時候真的有台海戰爭，中國大陸也不會去打金、馬，因為對他來講他一定直接打本島，最多就是澎湖」。郭正亮坦言，「如果真的有距離台灣、澎湖很近的射擊，那才是真正要擔心，平潭這個應該還是屬於例行，只是說選這個時間就一起實施這樣」。

最後郭正亮更強調，「事實上中國大陸有一些軍演不是針對台灣，是針對日本跟美國」，郭正樣坦言，「不要好像以為都只有針對台灣，中國大陸就是料定美軍會介入，那在這種情況之下要做哪些部署跟演練？這裡面有美國從日本來、關島來可能的狀況，他也有在做演練」。