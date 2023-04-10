陳威全爸媽（左起）、陳威全的兒子與陳威全、魏暉倪、潘君侖合演MV。（上行娛樂提供）

陳威全父母參演MV力挺兒子。（上行娛樂提供）

陳威全入行20週年將在故鄉馬來西亞舉辦首次大型演唱會，今（10日）又交出驚人成績單，重新演唱華人經典〈我只在乎你〉，並且改編成該曲首個男女對唱版本、邀請魏暉倪深情對唱；為了合唱協調，向來以高音見長的陳威全，特別配合魏暉倪降Key，首度秀出迷人的中低音；陳威全表示這首歌是從小聽愛唱歌的母親唱到大的，「除了要向鄧麗君致敬，更要藉著男女對唱新版，作為獻給我媽媽的母親節禮物，也要祝全天下的母親都媽媽節快樂」。

陳威全和魏暉倪傾情對唱，但在MV裡2人卻是飾演一對1960年代的父女，跟魏暉倪私定終身的是在「全明星運動會」表現出色的主將潘君侖，值得一提的是，陳威全5歲長子「咖哩」此次在MV裡參一角、飾演潘君侖童年時期，與魏暉倪是青梅竹馬，且陳威全的父母更為了兒子新作，特別由大馬沙巴來台出演，在MV中飾演白頭偕老的潘君侖夫妻，陳威全為了這支「家族MV」特別大手筆包下古蹟板橋林家花園，全程進行拍攝，相當用心。

陳威全在MV中演技大爆發，他扮演處於新舊時代交替的單親父親，擔心女兒魏暉倪與自小玩在一起的佃農兒子（潘君侖飾）自由戀愛，進而與掌上明珠產生了激烈衝突，自小失去母愛的魏暉倪反唇相譏，讓心痛的爸爸在悲怒中重重甩下了巴掌，這段激烈戲雙方都在狀況之中，陳威全盛怒和魏暉倪哭得梨花帶雨，劍拔駑張的父女對峙，讓整個團隊都屏息於戲劇張力中！而魏暉倪也表示因為熟讀劇本，覺得父母處在誤會的矛盾中，「想到把母親的『離去』歸咎于父親身上，殊不知爸爸才是承受最多痛苦的人，甚至把對妻子的愛全部轉移到我飾演的女兒身上！」

特別的是，陳威全這次為MV藝術犧牲，通常以長瀏海遮高額頭的他，為配合六零年代的裝扮梳油頭，而露出了高聳的額頭，他自己看著鏡子大笑：「簡直是滿清人的額頭！」讓大家都點頭說像！陳威全是馬來西亞第三代華人，為了音樂理想來到台灣生根，成了台灣女婿，更成了三寶爸，本月他將首度唱回故鄉馬來西亞，於4月29日在吉隆坡Mega Star Arena Kuala Lumpur舉辦人生首場馬來西亞演唱會「陳威全《再任性一把 never give up 二十周年回家演唱會》」，當天也是陳威全父母的結婚紀念日，而岳父母則剛於3月度過結婚紀念日，陳威全要將這場返鄉演唱會獻給父母親和岳父母。