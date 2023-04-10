《婚姻結業式2》夏如芝及張天霖從小就是好鄰居。（華視提供）

由謝祖武、夏如芝、張本渝、郁方、梁赫群、何如芸及馬力歐等人主演的華視與公視台語台熟齡成人戀愛劇《婚姻結業式2》，最新一集由張天霖主揪張本渝、夏如芝、郁方一家進行家庭聚會，受邀對象包含擔任助教的許乃涵及日語家教的田中千繪，元配與小三面對面正式對決，當許乃涵得知陳慕義選擇回歸家庭時，她又該如何面對何如芸的質問，而田中千繪發現深愛的男人尹昭德卻是張本渝卒婚的老公時，在小雪的友情及她的愛情上，她果斷為這段感情畫上句點。

看似表面和諧、悠閒的家庭烤肉聚會，隨著每一位成員的到來，卻演變成正宮與小三的正面對決。有別劇情的火爆場面，現實生活的家庭旅遊卻是可以創造美好回憶的行程，談到家庭聚會經驗，張本渝表示，曾經有好幾年全家族會一起跨年，有一次還包了大遊覽車到宜蘭，大家住在民宿中，還體驗蔥田拔蔥，並親手做成蝸牛蔥油餅，她當下覺得很簡單就把它學起來，爾後只要是家裡或朋友聚會，不吃蔥蒜的她都會親手做上招牌蔥油餅請大家吃。

許乃涵在本集也面臨何如芸、郁方及張本渝的勸說，要她離開這段關係，陳慕義也因誤會而促成了她的離開，另一邊的田中千繪則面臨了在尹昭德及張本渝的藕斷絲連，雖然她認識的尹昭德已經是受過傷、變成懂得珍惜一切的好男人，但她深覺一個家庭的組成，其實已經是一種無形的習慣及依戀，這已是無法改變的事實，所以她選擇了離開。

何如芸表示，適時放手也許會有好的回憶可以留給對方，持續的堅持反而會被對方認為是在苦苦糾纏，但無論如何，離開之後，對方所有的一切都不會再困擾自己。馬力歐也表示，他不喜歡跟別人競爭的感覺，就算只是還處在追求過程，得知有別的追求者，他也會選擇放棄。張本渝則說，對方如果有伴還「向外發展」，那就代表對方誠信是有問題的，根本就不值得信任，所以也不需要再繼續。