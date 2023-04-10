統計投信發行生技基金近一月績效3％以上就有8檔，前五名分別為野村全球生技醫療5.89％、群益全球關鍵生技基金4.09％、景順全球康健3.91％、富蘭克林華美全球醫療保健3.62％、兆豐生命科學3.61％。

根據群益投信統計，第二季全球重要的醫療生技展及年會有12個。投信法人表示，醫療生技產業基本面佳，加上國際相關展覽盛會不斷，幾乎每個月至少2個以上的重量級展覽或醫學會議召開，生技產業長多趨勢不變，只要拉回都是逢低分批布局生技基金的好時機。

群益投信表示，每年第二季是全球生技醫療盛會的旺季，第二季全球重要的會議有12個，分別是日本眼科學會年會、美國癌症研究協會、美國神經學學會年會、美國泌尿科學會年會、美國消化疾病周（DDW）、美國眼科學會年會、歐洲抗風濕病協會年會、美國芝加哥臨床腫瘤學會年會、國際生技展、美國骨科學會年會、歐洲肝病學會年會、美國糖尿病學會年會、國際血栓暨止血學會、中國（上海）國際醫療器材展覽會；醫療生技產業的國際級展覽以及重要醫學會議就扮演了重要的亮點角色，生技產業將有許多新技術、新藥物與新醫療設備發表，題材面多元，亦可望為生技醫療類股表現增添動能。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，全球產業指數中的四大生技醫療指數都維持正報酬，絲毫不受通膨疑慮與美國升息加劇影響，包括醫療保險、醫檢設備及醫材等各次族群股價也全數反彈走升，理由是資金湧向防禦性資產，加上醫療保健股評價相對便宜，因而使得醫療股成為近期亮點。

從歷史經驗統計，大型價值股仍是升息週期下較佳選擇，另從評價面分析，醫療保健與製藥股本益比低於S&P 500指數，在防禦型股票當中是唯二估值相對便宜的族群。

此外，由於生技領域投資熱度不減，對潛在明星產品開發(包括藥物與醫材)的研發支出金額持續擴大，整體而言，醫療生技產業基本面佳，價值面與題材面加持下，中長期表現並不看淡，建議投資人此時可視自身風險承受度逢低適量布局生技基金，提升潛在獲利空間。