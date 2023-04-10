美國聯準會（Fed）升息腳步未歇，國銀相繼祭出美元優利定存利多，華南銀行自2月推出美元優利定存專案獲得客戶廣大好評與迴響後，於3月再強勢推出限時加碼美元優利定存，一年期年利率最高可享4.75％，為業界最高。

華銀原先已有推出3個月、6個月的美元優利定存專案，為滿足客戶的美元資產配置，於3月再推出美元優利專案PRO加強版，這次主動再加碼增加9個月期年利率4.5％及1年期年利率4.75％定存方案，提供給客戶更多的選擇。

華銀表示，即日起至4月底止，只要是新資金，個人戶存滿3,000美元、企業戶存滿1萬美元，即可享3個月期年利率4.05％、6個月期年利率4.25％、9個月期年利率4.50％、1年期年利率4.75％的四種美元優利定存方案，承作門檻低，金額無上限，存期最完整，最貼近客戶的需要，有企業營運資金配置及個人多元理財需求的客戶可把握時間儘速申辦。

華銀強調，為了滿足客戶資產配置多元性，華銀將持續關注市場走勢不定期推出優惠專案。