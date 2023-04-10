彰化銀行公布，今年3月份合併稅前盈餘15.28億元，累計前三月的合併稅前盈餘42.32億元，累計前三月的合併稅前每股盈餘(EPS)0.40元，累計前三月的合併稅後純益34.52億元，累計前三月的合併稅後每股純益(EPS)0.33元。