前陣子宋逸民主理教會「藝起發光」爆出多起風波，藝人阿Ben曾爆料國稅局成立了「藝起發光逃漏稅案」，已經展開調查。國稅局今（10）日表示，因證據不足，查無逃漏稅相關證據，因此已經結案。

阿Ben今年2月16日在社群平台發文，透露因農曆新年期間收到國稅局的「藝起發光執業所得」補稅通知，為保護自己，阿Ben表示已向國稅局檢舉，指控藝起發光逃漏稅。

根據《ettoday》報導，國稅局今（10）日表示，查無逃漏稅相關證據，已經結案。