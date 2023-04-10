宋逸民教會被檢舉逃漏稅 國稅局調查結果出爐 21:032023/04/10 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藝人阿Ben爆宋逸民教會被國稅局調查中。（圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前陣子宋逸民主理教會「藝起發光」爆出多起風波，藝人阿Ben曾爆料國稅局成立了「藝起發光逃漏稅案」，已經展開調查。國稅局今（10）日表示，因證據不足，查無逃漏稅相關證據，因此已經結案。 阿Ben今年2月16日在社群平台發文，透露因農曆新年期間收到國稅局的「藝起發光執業所得」補稅通知，為保護自己，阿Ben表示已向國稅局檢舉，指控藝起發光逃漏稅。 根據《ettoday》報導，國稅局今（10）日表示，查無逃漏稅相關證據，已經結案。 #國稅局 #逃漏稅 #藝起發光 #阿 Ben #宋逸民 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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