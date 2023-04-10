吉普車闖箭竹林，挑戰車輛性能、耍帥，涉嫌違反《森林法》及毀損等罪。（翻攝臉書《登山通報站》／楊靜茹南投傳真）

皮卡車隊經南投縣丹大林道往花蓮縣七彩湖區，涉嫌闖入箭竹林測試車輛性能，民眾10日目擊並拍照、錄影上傳社群，網友痛斥：「高山生態浩劫！看來還是要封路才行。」林務局花蓮林管處深表痛心遺憾外，強力譴責破壞山林的行為，指車輛闖箭竹林已涉嫌違反《森林法》及毀損等罪，將派員前往蒐證移請警方偵辦。

台電公司冬季進行電塔歲修後，3月底撤除橫跨濁水溪鋼便橋，並挖壕溝阻饒，不過民眾通力合作鋪路，不畏路況崎嶇、坍方不斷，迄今已上千人入山，皮卡車隊10日前往七彩湖山區野營，甚至有車輛闖入箭竹林，涉嫌破壞生態。

花蓮林管處表示，七彩湖不僅是林務局經管的林班地，也是布農族傳統聖地、太魯閣族的傳統獵場，今年2月與部落居民至七彩湖淨山，發現高山環境疑因遊憩遭破壞，已有共識推動保育措施。

花蓮林管處強調，民眾拍攝到登山車輛恣意闖入箭竹林、危害生態環境，涉嫌違反《森林法》及毀損等罪，將加速推動部落族人共同管理七彩湖區域，盼民眾以尊重原住民傳統文化、友善生態環境的態度，珍惜山林資源。