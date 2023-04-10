芬蘭在加入北約後一天，宣布強化自身的防空系統，購買以色列的「大衛投石索」(david's sling)防空系統，這是射程約230公里的中遠程防空飛彈，可攔截包括彈道飛彈、飛機、無人機和巡弋飛彈等目標。

防衛新聞(Defense News)報導，芬蘭國防部表示，將採購大衛投石索防空系統，總價為是3.45億美元(約105億新台幣)。

大衛投石索是以色列與美國飛彈防禦部門聯合計劃的一部分，由拉斐爾先進防禦系統公司(Rafael Advanced Defense Systems)擔任主要承包商。該公司最著名的產品是鐵穹防空系統(Iron Dome)，兩者外型也很類似，差別在射程，大衛投石索是中高空，而鐵穹是對付近低空威脅。

這是大衛投石索系統的首次出口成績。以色列國防部的聲明稱，該系統具可以對付各種難纏的空中威脅，守衛範圍很廣。

芬蘭表示，選擇大衛投石索，正是因為它的泛用性非常不錯，該系統的最低攔截高度為1萬5千公尺，可對付像是俄羅斯9K720 伊斯坎德爾戰術彈道飛彈這樣的威脅。

以色列和芬蘭的聲明均指出，這項交易還需要美國的批准。這是因為芬蘭版本的大衛投石索必須與北約防空系統連線，整合工作將由以色列、美國和芬蘭承包商合作，原廠拉斐爾公司將和美國雷神技術公司(Raytheon )橫向整合。