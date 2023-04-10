王中平、余皓然的愛女韓菲因亮眼外貌及好歌喉備受關注，而她除了是星二代外更將轉戰樂壇，日前宣布會以歌手出道後，不僅專心準備在5月推出專輯，近日更驚喜現身日本街頭，自彈自唱的模樣吸引不少路人駐足欣賞。

韓菲昨(9)日在個人IG上一連更新多則限時動態，透露今(10)日將以直播的形式，完成一個大魔王任務，今日她也公開謎底，是在日本街頭獻唱，而下午她也在IG上更新一則貼文，寫下：「日本大挑戰。」並附上一則她直播時被拍攝的模樣，只見畫面中，她身穿一件藍色襯衫，手拿著吉他站在麥克風前，開唱《First Love》以及《Lovin' You》等多首大熱夯歌，而甜美的嗓音不僅吸引路人駐足欣賞，在歌詞字句間的短暫空白時，也可聽見不少粉絲的讚美及掌聲。

該則影片曝光後，吸引不少網友前來朝聖，短短時間內已有了近9000次的播放量，粉絲們也紛紛留言為她加油：「很好聽，加油」、「你很有勇氣，真的超棒的」、「聽久了真的很有IU的感覺」、「你真的又美又厲害。」

事實上，韓菲近期才在IG曬出為專輯錄音的感想，表示自己經過製作專輯後，確信「原來這是我真正想做的事啊！」並相信自己經過慢慢磨練後，可以更用心過生活，認為：「平凡的生活用心過還是有很多很多美好。」並希望粉絲們能夠因為她的音樂，而獲得滿滿的快樂。