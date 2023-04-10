行車紀錄器普及化，也成為檢舉交通違規的利器，不過有民眾拍下前車亂丟垃圾的一幕，向高雄市環保局提出檢舉，沒想到卻未被受理，理由曝光更是讓一票人看不下去，認為法規邏輯不通，可讓有心人鑽漏洞。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，日前以行車紀錄器拍下檢舉前車亂丟垃圾，向高雄市環保局提出檢舉，沒想到環保局回覆不受理，理由是亂丟垃圾的行為人是副駕乘客，無法以車輛所有人為舉發對象，也無行為人身分資料，所以無法舉發。

民眾分享環保局回覆，指稱垃圾是副駕丟的，不能以車輛所有人為舉發對象。（圖／翻攝臉書爆料公社）

看到環保局回覆，讓原PO諷刺地說「各位記住啦，以後亂丟垃圾記得要從副駕丟，從副駕丟就不會被檢舉，又教各位一招了，以後晚上再也不用趕垃圾車」。

貼文引起網友紛紛質疑，「可笑啊，變相鼓勵亂丟垃圾」、「有夠低能的理由」、「長知識了，原來法律是允許從駕駛座以外的座位丟垃圾」、「從後座丟應該也沒事！」、「那為什麼酒駕、副駕未繫安全帶都是罰車主？」、「車子借人開被開單為什麼要車主負責？」、「交通部是智能有障礙？」

也有過來人解釋此狀況不會開罰，「這好幾年前就知道了」、「現在中華民國法規的確無法檢舉副駕駛丟垃圾」、「曾經被副駕丟出來的寶特瓶砸到，檢舉也是這樣不舉發」、「這漏洞已經很久了，立委都在混！都不修法」。