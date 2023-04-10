男星宋逸民主理教會「藝起發光」因去年在聲明中指出小甜甜私生活有很大狀況，遭陸續爆料教會黑幕，前教友小甜甜也指控宋逸民夫婦和白家綺夫婦四人阻止報警和驗傷，要小甜甜學會饒恕，宋逸民在記者會中反駁小甜甜說法，雙方各說各話。之後又有前教友指控教會金流有問題，並向國稅局檢舉，經調查後，教會並無違法，藝起發光也回應：「感謝國稅局還給我們清白」。

男星阿Ben前陣子收到國稅局的補稅通知，只因在「藝起發光」領過薪水，對此他向國稅局檢舉，指控藝起發光逃漏稅，並表示如果教會有漏報稅或謊報就需要面對法律懲罰，如果經查證沒問題，那他絕對會合法繳稅，並在粉絲專頁寫下公開道歉文，教會當時表示：「藝起發光也會全力配合國稅局這邊的調查，相信不管是我們有沒有挪用過協會的資金來支付兒子英國的學費？以及我們現在住的房子是不是使用協會的金錢購買？以及我們夫妻有沒有靠宗教斂財？等等遭到誣衊或質疑的內容，都會水落石出。」

阿Ben表示如果經查證沒問題會道歉。（圖／阿Ben facebook）

根據《Ettoday》報導，國稅局今（10）日表示，查無逃漏稅相關證據，已經結案。教會方面今日也透過粉絲專頁回應「感謝各界和媒體的關心，歷經兩個多月的查證，國稅局終於還給『藝起發光』清白！」表示從今年2月開始就將所有稅務資料無保留提供給相關單位，在清查過後告知已經結案，並且沒有查到任何違法，並直呼：「再次感謝國稅局還給我們清白，也希望這件事情可以到此為止。」

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