民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案件爆出案外案，林秉樞懷疑前女友出軌，以裸照不雅片脅迫她自摑巴掌、脫光衣服跪下。自洩惡行的關鍵曝光，原來是林秉樞聲請檢方發還另一案件所查扣的手機，卻讓檢方發覺「有詭」，進一步查看手機內容，經聯繫被害女子調查後起訴。

據起訴書紀載，2020年間林秉樞與1名徐姓女子為男女朋友，林秉樞看了徐女的手機後，發現徐女疑似劈腿，便拿起手機開始錄影，「以散布祼露照片及性愛影片為由」，強逼徐女下跪道歉，並且甩了徐女耳光，還逼徐女自行掌嘴，威脅徐女辭職，還揚言要讓徐女沒辦法上班。

林秉樞不僅拿著手機錄下徐女「下跪道歉」影片，還要求徐女全身脫光，並且拍下徐女「裸體下跪」道歉畫面，還拿走徐女的手機，不讓徐女對外求助與報警，林還對徐女聲稱「我不會放過妳」、「我要整死妳」，並且向徐女放話「信不信殺了妳跟妳的小孩」、「妳消失就沒了，就句點喔」等語。

徐女嚇得報警，並於2021年3月取得法院核發通常保護令，禁止林秉樞繼續騷擾跟蹤，且不得靠近徐女住處與工作地點100公尺內，徹底地遠離恐怖情人，2021年9月，一審法官判處林秉樞拘役40天，得易科罰金，緩刑2年，並接受指定6小時法治教育課程。

檢方今(10)日依強制、恐嚇危害安全等罪嫌起訴林秉樞，不但不發還手機，並以這支手機是林秉樞犯罪所用之物、內有女方裸露身體與遭強迫下跪道歉的影像，建請法官宣告沒收這支手機。