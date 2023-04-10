宇隆表示，隨著新冠肺炎染疫高峰期逐步消退，各車廠積極恢復生產與銷售的腳步，公司受惠於主要汽車類、醫療類領域客戶訂單需求增加，且拉貨力道明顯於農曆過年長假後加大，帶動今年3月汽車類，及醫療類的營收，分別較上月成長44％及2％。

這不僅帶動宇隆旗下東莞、浙江生產基地的產能稼動率，較上月拉升，亦中和了運動類領域出貨動能。因主要客戶仍處於庫存去化的階段，而有業績表現下滑的情形，而汽車類、醫療類的營收，是創造公司3月整體營收站回3億元大關、第一季營運落底回升的重要關鍵。

宇隆今年第一季亞洲、歐洲、美洲的營收比重分別為70％、24％及6％，公司除穩步擴充台灣台中、中國浙江兩大生產基地的產能規模與優化製程效率外，亦積極深化汽車類單一客戶更多不同產品開發、市場銷售等業務合作新訂單的機會。

在供應鏈短鏈的催生下，創造宇隆接獲客戶追加增量與轉單的效益，外銷業績的注入，帶動公司首季來自歐洲市場的營收，明顯較去年第四季成長4％。

宇隆亦同步積極開拓汽車類、醫療類、運動類新客戶，目前皆陸續與客戶進行送樣、認證、試量產等階段，有望隨著主要客戶未來放量下，催動公司各生產基地良好產能稼動率表現，進而堆疊公司未來營運正向成果。

展望2023年第二季，宇隆持審慎樂觀看法。根據中國乘聯會初步統計3月乘用車市場零售表現，繳出月增17％，且與去年同期持平，可見內需增長的動能，指日可待。

隨著各政府擴大內需、促進消費、優化投資等政策陸續出台，為消費復甦按下啟動鍵，加上車用晶片供給改善及新能源車滲透率提升等利多，全球汽車市場將有機會迎來一個回暖的春天。

以目前宇隆汽車類今年在手訂單，已明顯較去年同期增加來看，隨著客戶的拉貨力道持續增溫，將帶動汽車類部門的營運表現有望繳出「先蹲後跳」的成長態勢，加上醫療類客戶訂單需求量，有助力公司今年整體營運保持良好的成長動能。