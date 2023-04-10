Roborock石頭科技今（10）日舉行S8 Pro Ultra新品發布記者會，標榜10合1全自動清潔座、5大清潔效能再提升，以及3大頂級貼心設計，執行長「Lawrence」林耀池預估今年業績可達20億，比上一代機型成長2-3成，最終希望掃地機器人跟吸塵器一樣普及。

S8 Pro Ultra的10合1全自動清潔座的功能包括：自動回洗拖布、​​自動集塵、45 ˚C雙熱風烘乾、快速充電、自動抬升拖布、自動清潔基座、自動補水 、自動添加清潔液、自動上下水（選配） 、銀離子抗菌99.9％（選配）。還有雙升降主刷、仿真人加壓拖地、升級雙聲波震動拖布、Reactive 3D結構光物品識別和6000PA業界最強吸力「5大清潔效能再提升」，同時有靜音拖地、地毯深度清潔、​​兒童安全鎖3大貼心設計。代言人Ella說：「Happy Wife Happy Life！」媽媽省去掃拖時間，才有多出時間愛自己與照顧家人。