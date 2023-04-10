中國大陸東部戰區從4月8日起，展開為期三天的環台軍演「聯合利劍」，而這一次解放軍的「火箭軍」也在軍演行列中。對此，前大使介文汲10日就表示，「中國大陸的火箭軍事實上型號非常多，基本上都可以精準打擊，誤差不會多，這就是制空、制海大概的戰略目標」，引發討論。

介文汲10日在網路節目《新聞大白話》中表示，若中國大陸攻擊台灣的部分，會有幾個目標，「第一個就是雷達站，雷達站是你的眼睛，他把你眼睛打瞎；第二個就是飛彈基地，所有防空的導彈基地，也是他的第一波打擊目標；第三個就是軍用機場，要讓你飛機起飛不了；第四個就是軍港，大概這四大目標是第一波火箭軍要打的」。

介文汲更說，中國大陸的火箭軍事實上型號非常多，基本上都可以精準打擊，誤差不會多，「而這一波基本上就是針對台灣這幾個目標，要很快地把你整個摧毀掉；第二波就是空軍，空軍這種重型戰鬥機，有很多空對地的導彈，等於第二波掃蕩，還有一種『鑽地彈』是專門炸機場跑道的，把你機場的跑道炸得支離破碎，很難短期內修復，再來就是炸你的軍港，把軍港的出海口破壞掉，讓你的軍艦無法出來，這就是制空、制海大概的戰略目標」。

介文汲更提及，「中國大陸就是出動陸、海、空，然後火箭軍，第一波一定是火箭軍，第二波一定是空軍，會把第一波沒有掃蕩清除的繼續掃蕩，第三波就是海上，就把你整個台灣海峽制海權拿走，大批的登陸部隊就過來了」，介文汲最後更說，「這次正好實戰演練，誰叫蔡英文要去美國，剛好給中國大陸師出有名」。