鈺齊主要從事戶外功能鞋、運動鞋代工製造，擁有超過50家國際知名品牌客戶，生產基地分布中國大陸，越南及柬埔寨等地。因新增客戶訂單，加上各製鞋基地營運正常，是公司單月創同期新高的原因之一。

豐泰受到品牌客戶調整庫存的影響，10日公布自結3月合併營收為65.4億元，年減22.15％，累計首季營收達193.63億元，年減13.54％。