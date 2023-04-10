鈺齊主要從事戶外功能鞋、運動鞋代工製造，擁有超過50家國際知名品牌客戶，生產基地分布中國大陸，越南及柬埔寨等地。因新增客戶訂單，加上各製鞋基地營運正常，是公司單月創同期新高的原因之一。
豐泰受到品牌客戶調整庫存的影響，10日公布自結3月合併營收為65.4億元，年減22.15％，累計首季營收達193.63億元，年減13.54％。
兩大製鞋業鈺齊-KY（9802）及豐泰（9910）公布自結3月合併營收表現兩樣情。鈺齊10日公布3月合併營收為17億元，年增0.84％，創同期新高，並創2021年3月以來，連續25個月呈現年增態勢；累計首季營收達50.54億元，年增11.63％，創同期新高。
鈺齊主要從事戶外功能鞋、運動鞋代工製造，擁有超過50家國際知名品牌客戶，生產基地分布中國大陸，越南及柬埔寨等地。因新增客戶訂單，加上各製鞋基地營運正常，是公司單月創同期新高的原因之一。
豐泰受到品牌客戶調整庫存的影響，10日公布自結3月合併營收為65.4億元，年減22.15％，累計首季營收達193.63億元，年減13.54％。
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