第一財經報導，截至10日上午9時46分，其中5檔新股因大漲觸發臨時停牌。截至收盤，10檔新股全面收漲。中電港收報人民幣（下同）38.2元，暴漲221.55％。登康口腔與柏誠股份分別收漲173.89％及110.63％，南礦集團、常青科技、中信金屬漲幅都超過70％。

財聯社報導，這些企業的IPO申請都是在2月20日獲得受理，3月16日註冊生效，從IPO申請獲得受理到上市交易僅歷時50天。這10家企業的發行價在每股6.58元至44.48元之間，合計發行近20億股，共集資212億元。