第一財經報導，截至10日上午9時46分，其中5檔新股因大漲觸發臨時停牌。截至收盤，10檔新股全面收漲。中電港收報人民幣（下同）38.2元，暴漲221.55％。登康口腔與柏誠股份分別收漲173.89％及110.63％，南礦集團、常青科技、中信金屬漲幅都超過70％。
財聯社報導，這些企業的IPO申請都是在2月20日獲得受理，3月16日註冊生效，從IPO申請獲得受理到上市交易僅歷時50天。這10家企業的發行價在每股6.58元至44.48元之間，合計發行近20億股，共集資212億元。
滬深兩市主板註冊制首批10家企業10日上市交易，A股市場步入全面註冊制時代。10檔新股首日開盤齊漲，其中有7檔個股高開逾40％，中電港飆漲160.94％居首。開盤僅15分鐘，中電港漲近170％，登康口腔、柏誠股份等漲幅都超過100％。
第一財經報導，截至10日上午9時46分，其中5檔新股因大漲觸發臨時停牌。截至收盤，10檔新股全面收漲。中電港收報人民幣（下同）38.2元，暴漲221.55％。登康口腔與柏誠股份分別收漲173.89％及110.63％，南礦集團、常青科技、中信金屬漲幅都超過70％。
財聯社報導，這些企業的IPO申請都是在2月20日獲得受理，3月16日註冊生效，從IPO申請獲得受理到上市交易僅歷時50天。這10家企業的發行價在每股6.58元至44.48元之間，合計發行近20億股，共集資212億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。