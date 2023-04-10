因處於淡季，加上春節及228連假，放假天數較多，影響元月及2月營運表現，使得喬山自結元月及2月合併營收，均呈現衰退，導致今年第一季合併營收70.32億元，年減6.57％。

喬山指出，公司布局新產品、新通路的腳步未曾停歇，業界最高端的商用健身器材，將於今年下半年上市，輕商用產品也會同時推出，以滿足各個不同的客戶需求。

由於健身房需求強勁，大客戶拉貨力道逐季增強，各國終端消費力逐漸復甦，家用市場需求可望於下半年回溫，集團營收預估將呈現逐季上升的走勢，營運表現亦逐季走揚。

喬山說，商用健身器材全球最大展會之一的Ihrsa展，3月20至22日在聖地牙哥舉辦，本次為疫情之後的第二年舉辦，秀展人氣相當旺盛，各品牌看好未來商用市場的成長，也紛紛推出新產品搶市。

喬山在展會中，也安排重量級客人到場體驗新產品，並洽談今年合作計畫，預估今年度新客戶、新通路將有不錯進展，未來市占率可再攀升。

另外，2023台灣國際運動及健身展（TaiSPO Show）3月25日閉幕，喬山今年攤位以數位科技為主題結合品牌形象，展現出喬山的質感和專業。喬山在商用、家用、按摩椅間所提供結合硬體、軟體及第三方服務的Total Digital Solutions，不僅讓俱樂部及教練有更高效靈活的管理方式，也讓用戶端有更豐富完整的健身體驗。

TaiSPO展覽期間不只有海內外俱樂部業者及經銷商等客戶前來攤位拜訪，還有國內外媒體、網紅和投資法人蒞臨攤位參觀，體驗新產品新科技，充分展現品牌實力。

喬山指出，公司布局新產品、新通路的腳步未曾停歇，業界最高端的商用健身器材，將於今年下半年上市鋪貨，輕商用產品也會同時推出，以滿足各個不同的客戶需求。

在商用器材方面，由於健身房需求強勁，喬山的大客戶拉貨力道，逐季增強，且各國終端消費力，逐漸復甦。至於家用市場需求，可望於下半年回溫，集團營收預估將呈現逐季上升的走勢，營運表現亦逐季走揚。