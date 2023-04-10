立法委員傅崐萁日前接獲玉里鄉親反應，玉里鎮客城鐵橋，歷經多年風雨，鐵橋紅漆已退色老舊斑駁，嚴重影響地方觀光產業發展，當地民眾希望台鐵盡速維護保養及重新上漆，立委傅崐萁立即和台鐵溝通並發文向台鐵爭取，要求務必重新上漆補強，台鐵局承諾將客城鐵橋結構補強並將紅漆老舊斑駁部分進行補強及重新上漆，預計113年4月完成設計，114年年中全面完工。

傅崐萁表示，玉里鎮客城鐵橋，為兩座拱型紅色鐵橋，與花東縱谷的藍天白雲、翠綠稻田景色形成鮮明對比，一年四季皆有不同景色，春耕時分有波斯菊花海，5-6月及10-12月有金色稻浪，冬天休耕時則會有水面倒影，為花蓮謝玉里鎮重要地標，也是鐵道迷、攝影迷及觀光客必訪的打卡旅遊景點，但鐵橋歷經多年已退色斑駁、風華不在，為讓鐵橋再現風華並維護鐵道橋樑安全及帶動地方觀光發展，他將持續監督台鐵局補強及上漆工程，務必使其如期如質完工。