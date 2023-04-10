裴洛西去年8月訪台曾引發共軍圍島演習，近日蔡麥會也引來共軍進行3天軍演。前立委郭正亮10日在《頭條開講》節目指出，第一次進行了海、陸、空加火箭軍的演練，引人注意的首先是過去沒有出現的箱型火箭砲，跟導彈不一樣，愛國者沒有用，很難有效防衛。另外一個就是山東艦航母的首現，對來自關島、沖繩、菲律賓的外力做威懾，殲15的起降也讓佳山基地不太保險，艦對艦的導彈射程也落後，點醒台灣許多不足之處。

「第一次就是...海陸空，加上火箭軍的一個接近實戰的演練！」郭正亮表示，目標也非常明確，就是制空、制海，還有制雷達電信，就是登陸前所有可能的實戰狀態都演了，因為登陸沒辦法演，接下來就是地面作戰了。但目標非常明確：到時候如果台海發生戰爭，制空、制海、對雷達電信的干擾，到底是怎麼進行的。

「會引起我注意的，第一個是那個箱型火箭砲的出現！」郭正亮提到，那是在大陸內部，可是大家都知道那個射程，最長可以到600公里，衛士型火箭砲是很有名的，是針對固定目標的打擊，這是第一次出現，以前沒有。這個跟導彈不一樣，並不是拋物線，所以很難做有效防衛。所以我們台灣雖然有把愛國者弄出來，可是愛國者對這個是沒有用的，只能對戰鬥機、轟炸機或導彈的部分。

郭正亮指出，另外一個就是山東艦，聽說台灣有出動一艘巡防艦跟他面對面，距離5海浬，尼米茲號航母也出現，大概再隔200海浬。山東艦如果第一次亮相，因為山東艦就是做一個威懾，對關島來的、沖繩來的，還有菲律賓來的可能的外力，做威懾的作用。當然也看到了殲15的起降，那就意味著，台灣常講要留3分之1戰機的佳山基地，恐怕也不是很保險，因為攻擊也可能來自東岸。

「所以這次也算是給台灣一個點醒！」郭正亮強調，就是說如果真的發生，會是什麼樣的一個狀況。如果是火箭砲，基本上用地對空導彈是沒有用的。第二個就是艦對艦的對峙，因為大陸出現的是徐州艦，坦白講也不是大陸最好的艦，可是在新舊上，還有在艦對艦導彈的射程上，台灣也是落後一截。「所以台灣應該可以從裡面看到很多的重點！」