游盈隆。（資料照片／台灣民意基金會提供）

中共因抗議「蔡麥會」發動環台軍演，今天進入第三天，也是最後一天。台灣民意基金會董事長游盈隆今天為蔡英文叫屈表示，蔡「很無辜，很冤枉」，她這次已主動婉拒麥卡錫來台訪問，改在美國見面，且發言低調到叫人受不了，但中共還是不滿意，硬是指控她「倚美謀獨」，予以強烈譴責，真是飛來橫禍。

游盈隆指出，這次中共軍演規模、質量與強度和去年8月軍演比，是小巫見大巫，原因是多方面的。如果用地震術語來比喻，去年長達7天的8月環台軍演是主震，今年這次只是餘震。

他認為，起源是美國不理中方一向堅持的「一中原則」，很不給面子。因為根據雷根美國前總統的六項保證，美國從未改變關於台灣主權的立場。講更明白一點就是，美國從未接受中方片面主張的「台灣是中華人民共合國領土的一部分」。

游盈隆分析，過了今天，台灣海峽風浪應該會平息一整年，兩岸緊張對立態勢也會趨向和緩，因爲阿共有陽謀，雖然阿共軍機與戰艦不會停止其常態性侵台擾台的行動。兩岸這些風風雨雨，看在無數台灣人眼中，不過只是「白髪漁翁江渚上，慣看秋月春風；一壺濁酒喜相逢，古今多少事，盡付笑談中」。

從某個角度看，他說，蔡英文總統很無辜，很冤枉，她這次明明已經小心翼翼主動地婉拒麥卡錫來台訪問，改在美國見面，而且發言低調到叫人受不了，但中共中央還是不滿意，硬是指控她「倚美謀獨」，予以強烈譴責，真是飛來橫禍。

蔡英文總統8年任期只剩13個月，游盈隆表示，持平而論，她在總統任內從未公開主張台獨，頂多是主張兩個中國，主張兩岸分立分治，互不隸屬，如此而已。

他認為，蔡英文不是台獨份子，更不是台灣獨立運動領導者，不可能倚美謀獨，但仍受到中共百般批評。在中共眼𥚃，似乎凡是拒絕兩岸統一的人就是台獨。所以，如果像蔡英文這樣的政治理念都可以說是台獨，那台灣就有88％成年人是台獨。

事實上，游盈隆指出，2008陳水扁前總統任內最後一年，推動台灣加入聯合國運動後，台灣獨立運動早已偃旗息鼓。他反問，「今日台灣枱面上綠營政治人物有誰願意或敢公開自稱是台獨份子？」包括那些被中共公開點名的綠營人士。客觀的事實是，台灣一般人絕大多數期盼未來要獨立，但台獨兩字卻已成政治人物的禁忌，這在民進黨完全執政的今天是何等諷刺的事！