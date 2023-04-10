現任屋主對於陳婦在門口有堆積雜物、欠繳房租行為，感到不能接受，希望阿嬤搬離，今天警方已通知家人帶回，陳姓阿嬤沒有紮營跟抗議。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

逆孫賣掉起家厝！ 8旬嬤「欲哭無淚」露宿門口抗爭。（中時新聞YT）

台中市發生84歲陳姓阿嬤控訴房子遭孫子賣掉，自己被鎖門外不得進入，阿嬤捨不得說，房子是自己和先生一手打拚來的，就是不想離開！阿嬤女兒苦勸又擔心她情緒太激動，慢慢開導勸離，最後經阿嬤家人及警方柔性溝通下，告訴她已經無法繼續住在這，阿嬤難過說「要哭也沒有眼淚了。」阿嬤固執念舊令旁人心疼，最後跟家人一同離開。

陳姓阿嬤向媒體表示，她不能住，連家中的祖先牌位和神明都被孫子請走，心裡很難過，尤其神明是自己親手雕刻的，也不知道被請到哪兒？陳婦女兒不斷勸母親好好休息不要太過激動，但是都勸不走陳阿嬤，最後請警方協助。

第三警分局正義所副所長林家誼說，現任屋主購買該房屋後，願意租給陳姓阿嬤，但對於陳婦在門口有堆積雜物、欠繳房租行為，感到不能接受，所以請陳搬家，也不願再租賃給陳，至於陳姓阿嬤在門前紮營、綁白布條抗議，已勸導溝通，也請她家人協助將陳婦帶離。

警方表示，陳姓阿嬤的屋子早已賣給現任屋主，陳因在此居住約50年之久，相當念舊對屋子有深厚情感，所以捨不得離開，員警到場處理也施予規勸，並通知家屬出面了解，家屬說有請阿嬤搬到女兒另外租的房子，不過阿婆就是不肯過去。

陳姓阿嬤向警方說，該棟透天厝是她與丈夫多年打拚來的唯一房子，之前已過戶給孫子，一年多前卻將房屋賣掉，現任屋主又不讓她進去住，所以她才抗議。經警方調查，9日接獲陳向警方報案，她被關在住家門外，後來通知陳家人，了解真正原因，今天已通知家人帶回，沒有紮營跟抗議。