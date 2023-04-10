證期局官員指出，外資今年前三月累計淨匯入約138.76億美元（約新台幣4,226億元），大於去年全年「累計淨匯出」135.8億美元，且創下近15年新高、史上同期第2高。據統計，史上首季外資淨匯入有二次破百億美元，一次是2008年、一次是今年，2008年前三月外資淨匯入金額高達約160億美元。

證期局官員分析，今年首季外資大舉匯入，主要原因是「美國相關經濟數據提振投資人信心、市場預期美國聯準會放慢升息腳步」，帶動歐、美及亞洲主要股市普遍上漲，讓外資對風險性資產的操作趨於正面，吸引外資資金流入所致。

據證期局統計，外資從今年1月單月淨匯入75.56億美元，創史上單月第三大紀錄後、2月又匯入24.91億美元、3月持續淨匯入38.29億美元，連續三個月淨匯入達138.76億美元，連三月大力流入，已讓外資累積餘額攀升到2,298.67億美元。

外資匯入後也不斷大力加碼台股。截至今年3月底止，外資累計淨買超上市股票2,207.26億元，上櫃股票也是淨買超282.2億元，合計淨買超上市櫃公司股票共2,489.46億元，成為台股重返萬六的大助攻。

受俄烏戰爭、通膨、美國暴力升息等利空齊發，2022年的台股成為外資提款機，尤其是去年3月美國開始啟動3碼3碼升息後，外資就大舉撤出資金，全年賣超台股金額破兆元、全年淨匯出規模達135.8億美元，雙雙創下新高紀錄。而今年雖然外資3月單月是淨匯入本金但賣超台股，官員指出，主因應是美國矽谷銀行倒閉事件讓外資對風險性資產趨於保守，但整體外資並未因此轉向匯出，而是先暫泊觀望。