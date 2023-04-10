共軍環台軍演今日進入第3天，中共東部戰區稍晚也宣布完成各項任務。陸委會晚間對此表達譴責，批評陸方軍演是不理性的軍事挑釁，已嚴重衝擊台海及印太區域和平穩定。陸委會還呼籲北京，應及早改採「文明方式」解決兩岸歧見，務實改善兩岸關係。

陸委會於新聞稿中強調，陸方藉故挑起台海及區域緊張情勢，此一不理性的軍事挑釁行徑，已嚴重衝擊台海及印太區域和平穩定，引發國際社會關切，陸委會再度表達譴責。

陸委會表示，中華民國是國際社會負責任的一員，向來善盡國際義務，總統依慣例出訪過境，與友好國家互動往來，均屬正當權利之行使。「中共竟藉此對台施加針對性軍事恫嚇，企圖脅迫台灣接受其政治主張，此等蠻橫作為，引發台灣人民高度反感，無法獲得國際社會認同。」

陸委會指出，政府堅定捍衛國家主權安全，守護民主自由防線，絕不會退縮、更不會屈從。台灣將持續與全球民主夥伴合作，共同遏止專制政權軍事冒進的不負責任作為，呼籲中共當局以理性平等、相互尊重的態度，及早改採文明方式解決兩岸各種歧見，務實改善兩岸關係。