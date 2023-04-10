剛宣布參選下屆美國總統的小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近日在推特發文表示，過去十年，美國家花了數兆美元轟炸道路、港口、橋樑和機場，但中國卻花了同等的錢在發展中國家的建設這些設施。中國非常熟練地投射經濟力量來取代美利堅帝國，證明美國輸出戰爭的做法已經失敗。

小羅勃．甘迺迪的父親是在任時遇刺身亡的美國前司法部長羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy），他伯父則是在任時遇刺身亡的美國前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）。他稍早前宣佈，將參與角逐2024年民主黨總統候選人提名。

The collapse of U.S. influence over Saudi Arabia and the Kingdom’s new alliances with China and Iran are painful emblems of the abject failure of the Neocon strategy of maintaining U.S. global hegemony with aggressive projections of military power. China has displaced the… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 4, 2023

小羅勃．甘迺迪日前在推特發文表示，美國對沙烏地影響力的瓦解，以及沙烏地阿拉伯與中國、伊朗的新「同盟」，是窮兵黷武的、只想以武力維持霸權地位的美國新保守主義戰略慘敗的標誌。

他說，「中國快速地投射經濟力量來取代美利堅帝國。過去10年，我們的國家花了數兆美元轟炸其他國家的道路、港口、橋樑和機場。中國則花了同等的錢在發展中國家的建設這些設施。」

小羅勃．甘迺迪還認為，烏克蘭戰爭是新保守主義一派的短暫「美國世紀」的最終崩潰。「新保守主義在伊拉克、烏克蘭耗了8.1兆美元，掏空了我們的中產階級，美國軍事力量和道德權威淪為笑柄，還推動中國與俄羅斯結成不可戰勝的聯盟，摧毀了美元的全球貨幣地位，導致數百萬人死亡，在推進民主、贏得友誼或影響力等方面一無所成。」

美國政府稍早前曾施壓沙烏地，要求增產石油以紓緩西方國家的通貨膨脹，小羅勃．甘迺迪在推文附上沙烏地阿拉伯宣佈石油減產的報導，他認為沙烏地逆其道而行以提升油價是為了捍衛自身利益。