剛宣布參選下屆美國總統的小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近日在推特發文表示，過去十年，美國家花了數兆美元轟炸道路、港口、橋樑和機場，但中國卻花了同等的錢在發展中國家的建設這些設施。中國非常熟練地投射經濟力量來取代美利堅帝國，證明美國輸出戰爭的做法已經失敗。
小羅勃．甘迺迪的父親是在任時遇刺身亡的美國前司法部長羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy），他伯父則是在任時遇刺身亡的美國前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）。他稍早前宣佈，將參與角逐2024年民主黨總統候選人提名。
小羅勃．甘迺迪日前在推特發文表示，美國對沙烏地影響力的瓦解，以及沙烏地阿拉伯與中國、伊朗的新「同盟」，是窮兵黷武的、只想以武力維持霸權地位的美國新保守主義戰略慘敗的標誌。
他說，「中國快速地投射經濟力量來取代美利堅帝國。過去10年，我們的國家花了數兆美元轟炸其他國家的道路、港口、橋樑和機場。中國則花了同等的錢在發展中國家的建設這些設施。」
小羅勃．甘迺迪還認為，烏克蘭戰爭是新保守主義一派的短暫「美國世紀」的最終崩潰。「新保守主義在伊拉克、烏克蘭耗了8.1兆美元，掏空了我們的中產階級，美國軍事力量和道德權威淪為笑柄，還推動中國與俄羅斯結成不可戰勝的聯盟，摧毀了美元的全球貨幣地位，導致數百萬人死亡，在推進民主、贏得友誼或影響力等方面一無所成。」
美國政府稍早前曾施壓沙烏地，要求增產石油以紓緩西方國家的通貨膨脹，小羅勃．甘迺迪在推文附上沙烏地阿拉伯宣佈石油減產的報導，他認為沙烏地逆其道而行以提升油價是為了捍衛自身利益。
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