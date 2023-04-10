新竹一名謝姓男子因妨害自由案件遭檢察官傳喚，怎料謝男出庭時僅因不滿承辦檢察官說詞，竟順口飆「3字經」，事後辯稱「我做工的比較粗魯」，只是口頭禪，但法官不採信其說詞，依犯侮辱公務員罪，判處謝男拘役20日，得易科罰金。

據判決書指出，謝男去年12月14日下午3時許，因涉嫌妨害自由案件，遭承辦檢察官傳喚到庭偵訊，謝男竟於庭訊時，當場向承辦檢察官罵稱「X你娘咧」一語，足以貶損承辦檢察官之人格及社會評價，亦足以毀損公務員之尊嚴；案經檢察官簽分偵查後聲請簡易判決處刑。

法庭審理時，謝男否認犯行，辯稱「我是口頭禪，我不小心講的，因為我做工的比較粗魯」。

法官根據現場錄音錄影光碟內容，可知當時承辦檢察官告知謝男發生糾紛時應裝設行車紀錄器，自行保全證據蒐證等，自當下之脈絡以觀，顯見謝男是因對承辦檢察官之回應心生不滿，進而口出侮辱言詞，是依當時之情境，謝男口出惡言之舉顯然已非日常生活中之口頭禪可比擬，實有借此言語侮辱承辦檢察官之故意甚明。

法官審酌謝男於地檢署偵查庭內，在檢察官依法執行職務時，當場對其出言侮辱，藐視司法，並侵害公務員人格尊嚴，所為實有不該；法官考量其犯後已當場向承辦檢察官表示歉意，依犯侮辱公務員罪，判處謝男拘役20日，得易科罰金。