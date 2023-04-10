拜登(Joe Biden)雖然已是有史以來最高齡的美國總統，但他仍然有連任的打算。他在戶外活動回應媒體主持人的隨機詢問時，提到有計劃競選連任，儘管還沒有正式宣布。

NBC報導，在白宮舉行的一年一度的復活節找彩蛋活動時，「今日」 (TODAY) 節目的聯合主持人艾爾洛克(Al Roker)找到機會與拜登夫婦打招呼，他隱誨的詢問「有沒有打算多參加幾次白宮前彩蛋活動?」拜登打趣說：「我計畫至少再來參加3、4次，也許是5、6次，隨便啦！」

Joe Biden tells TODAY’s Al Roker ‘I plan on running’ in 2024

洛克隨即驚訝的反問：「5、6次?那不就是2025年以後了嗎? 這是指會想要連任囉?」

拜登以暗喻的方式回應：「我打算跑這個計畫，艾爾，但我們還不能說。」

這不是現年80歲的拜登第一次透露計劃連任。早在去年在白宮的一次私人談話中，他告訴非裔牧師夏普頓( Rev. Al Sharpton)他將尋求連任，之後這位民權領袖把這說法傳出去。

白宮消息人士表示，拜登確實有連任的打算，主要的考慮因素包括：民主黨裡沒有出現重量級挑戰者。另外，共和黨的主要可能對手是前總統川普，如今他已被起訴，已成為政治焦點，拜登較熟悉如何與之抗衡。

儘管民意支持率低迷，但民主黨多數國會人物已經表示，他們會支持拜登競選連任，而且早在他表態之前。儘管在一些爭議問題上，拜登與民主黨內的進步人士看法不同，包括犯罪、移民政策和環境問題有一些分岐。然而，民主黨的多數溫和派成員，都表示他們會繼續支持拜登。

拜登是美國歷史上最年長的總統。如果他贏得連任，在第二個任期結束時，已年滿 86 歲。