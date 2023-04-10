2024年總統大選，新北市長侯友宜被視為國民黨最有可能徵召的人選。針對侯友宜未來的布局，前民進黨立委沈富雄日前建議，「侯友宜要有很強的選舉團隊，並強調老百姓願意聽的」，而今（10）日沈富雄更拿出1帖苦藥直呼「國民黨能夠吞進我的苦藥，就可以起死回生」，引發討論。

沈富雄日前曾建議，「侯友宜自己一定要有很強的選舉團隊，然後講出老百姓願意聽的東西」，沈富雄同時也提及，侯友宜一定會講出他對兩岸和平的主張，每一個人都有發言的權利，人人都是外交官。而沈富雄10日在廣播節目《POP大國民》中又再度表示，「我講得稍微大膽一點，如果國民黨能夠吞進我的苦藥，就可以起死回生，但我沒把握國民黨能不能聽進去」。

沈富雄強調，「國民黨就是要坦白、坦承、坦率，國民黨的危險之處，就是黨內沒有辦法全心全意支持侯友宜」，沈富雄最後也說，「國民黨就是要聽我的話，坦白、坦承、坦率，如果九二共識非講不可的話，就一五一十地講給人民聽，但這個講的技巧要很好，要講到馬英九的人馬不生氣」。