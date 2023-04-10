陰毛可以保護私密處，是人類重要的毛髮之一。近日有網友好奇，為何陰毛會變成白色？是否是生病？對此，「最美博士」許藍方說明，其實人類毛髮本來就是白色，只是因為混合了黑色素後才會變黑，而導致陰毛變白則有5個因素。

許藍方日前在YouTube頻道開直播，被問到「私密處長白毛是得絕症？」時說明，陰毛若因為黑色素不足會變成白色，影響的原因主要有5種，一是老化，黑色素需要酪胺酸酶（Tyrosinase）幫助合成，老化時酪胺酸酶減少，自然導致缺乏黑色素，這是正常的、只能乖乖接受；二是營養不足，黑色素需要礦物質、維生素、胺基酸等合成，因此營養不足會導致包括陰毛內的毛髮變白。

許藍方指出，造成陰毛變白的第三、第四種原因，就是生活習慣和壓力，亂吃東西、熬夜等不良生活習慣，以及身體、心理、情緒、工作等不同壓力，會影響交感、副交感的自律神經，接著影響到荷爾蒙、血液循環、新陳代謝等，間接影響毛髮不健康，且通常會伴隨著其他的器官問題；第五種則是某些慢性疾病或是某些藥物的副作用，可能會導致陰毛變白。

顧芳瑜說明不同除毛方式的優缺點。（翻攝自鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師臉書）

另外根據本站過去報導，泌尿科醫師顧芳瑜曾提醒，私密處的毛髮應該定期修剪，不僅能夠保持舒適美觀，還能避免細菌滋生；修剪陰毛時少用刮刀，可以沿內褲外緣線或比基尼線修剪，不需要剃得一乾二淨，以免皮膚表層、毛孔受傷，增加細菌感染的機會，另外不同的除毛方式也各有優缺點，民眾除毛時可得注意安全。