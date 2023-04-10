近年許多藝人因為酒駕問題遭大眾反感，犯錯後演藝事業也會遭受影響，南韓混聲團體酷懶之味（Clazziquai Project）的成員Horan（蝴瓓）過去曾犯下3起酒駕案，案件中還造成清潔隊員受傷，引發社會觀感不佳，因此淡出螢光幕將近7年，近日她卻被發現登上綜藝節目《蒙面歌王》，疑似有復出的舉動，令網友怒批電視台，電視台事後發布道歉聲明，並刪除有關她的片段。

今年43歲的Horan於9日登上綜藝節目《蒙面歌王》，並憑藉唱功一路晉級，成功撐到第三回合，但最後還是敗給歌王，拿下面具後她表示「很感謝能進到最後一回合，因為大家的溫暖應援，我才能鼓起勇氣站到最後」，節目組以字幕方式表達「音色女王Horan，在舞台再次相見」，雖然過去7年，但許多觀眾還是不能接受酒駕藝人錄製節目，紛紛湧入《蒙面歌王》的留言區抗議：「我抗議讓酒駕慣犯出現在節目上」、「幫助罪犯起死回生的節目不應該取消嗎？」、「太過分了」、「酒駕就是預謀殺人」、「她酒駕了3次，怎麼能原諒？」。

許多觀眾湧入MBC官網留言。（圖／翻攝自MBC官網）

引發網友討論後，製作單位立刻刪除Horan的片段，並發出聲明道歉「沒有辯解的餘地，是製作單位錯誤判斷而造成的事端，未來會更考慮觀眾的感受，避免發生類似的爭議」。

음주운전 3번한 호란 근황jpg



복면가왕 나옴



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