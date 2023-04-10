元大金今年前三月稅後純益57.72億元，與去年前三月稅後純益61.66億元相比，今年前三月獲利下滑3.94億元，獲利年增率為-6.38％。
今年前三月稅後純益來看，證券為子公司之冠，獲利達30.39億元，銀行則居次，達21.52億元，投信為5.61億元，期貨為3.63億元、人壽為0.43億元。
元大金控公告，今年3月稅後純益為24.17億元，前三月稅後純益達57.72億元，每股稅後純益(EPS)為0.46元，獲利亮眼。元大金子公司的3月稅後純益，證券13.03億元、銀行9.71億元、期貨1.39億元、人壽0.06億元、投信1.95億元。
元大金今年前三月稅後純益57.72億元，與去年前三月稅後純益61.66億元相比，今年前三月獲利下滑3.94億元，獲利年增率為-6.38％。
今年前三月稅後純益來看，證券為子公司之冠，獲利達30.39億元，銀行則居次，達21.52億元，投信為5.61億元，期貨為3.63億元、人壽為0.43億元。
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