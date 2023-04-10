元大金今年前三月稅後純益57.72億元，與去年前三月稅後純益61.66億元相比，今年前三月獲利下滑3.94億元，獲利年增率為-6.38％。

今年前三月稅後純益來看，證券為子公司之冠，獲利達30.39億元，銀行則居次，達21.52億元，投信為5.61億元，期貨為3.63億元、人壽為0.43億元。