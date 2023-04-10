全台最「硬斗」成年禮，屏東青年學習敬畏山林。（屏縣府提供）

全台最「硬斗」成年禮，屏東青年學習敬畏山林。（屏縣府提供）

全台最「硬斗」成年禮，屏東青年學習敬畏山林。（屏縣府提供）

全台最「硬斗」成年禮，屏東青年學習敬畏山林。（屏縣府提供）

全台最「硬斗」成年禮，屏東青年學習敬畏山林。（屏縣府提供）

第26屆大武山成年禮歷經3天2夜自我挑戰，尤其在不穩定的天氣下更增添許多困難，所幸在大武山神庇佑下，57名學員於10日順利完成攀登之旅，平安返抵屏東縣政府，接受屏東縣長周春米表揚，許多人回想登山過程，感動地說，很開心，我們真的做到了！

今年大武山成年禮於4月8日開拔，除由縣府秘書長邱黃肇崇擔任總領隊外，周春米更親臨大武山之門，與學員一起舉行拜山儀式，期盼大武山神可以保佑所有學員進山汲取知識，平安歸來。

她更親自陪同學員走到舊登山口，途中遇到熱情民眾打招呼，除了要求合影外，更有民眾邀請縣長一起來登大武山，周表示未來將持續鍛鍊自己，有機會一定投入大武山懷抱，學習謙卑、堅忍的精神。

屏縣府民政處指出，攀登北大武山對於體能要求較高，在正式活動行前，每位參加訓練的學員都要完成負重及環境生態訓練，男學員至少揹負18公斤、女學員15公斤重的裝備登山，為攀登北大武山預作訓練，每位學員們都攜手度過層層考驗，因此能夠入選的均是脫穎而出的佼佼者。

其中張瑋庭是去年入選卻於入山途中因腸胃炎未能走完全程，但是今年捲土重來，又獲選正式上山且順利完成攀登，這鍥而不捨精神，值得敬佩和鼓勵。

此外楊廷妍為排灣族子弟，全林楷倫為布農族子弟，劉靖慈為馬來西亞僑生，更突顯出邁入第26周年的成年禮活動日益成熟，參與成員也越具多元性，儼然成為台灣成年禮及環境教育活動的標竿。

「盼望各位未來面臨任何挑戰時，都能回想起登山所歷經的艱辛，勇敢克服！」周春米指出，透過大武山成年禮活動，讓年輕學子體會敬畏山林、保護山林的理念，透過與同伴同甘共苦過程，了解團隊合作重要性。期待莘莘學子們在這塊土地上，能夠一起肩併肩，走入大武山懷抱中，寫下屬於自己的青春故事。