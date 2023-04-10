廚房環境湯湯水水多，一般抹布清洗時容易藏汙納垢，就有網友發現好市多一款紙抹布近期祭出優惠，引起會員們熱議，紛紛直呼紙抹布很好用，唯一的困擾就是「會用很久」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享金百利紙抹布近期有優惠折扣130元，「第一次買到$555的價格，再不買不知道下次什麼時候再折扣」。

網友分享一款紙抹布終於有折扣優惠，引起一連串的討論稱讚非常實用。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起熱議，不少會員紛紛給出好評，「好用炸！馬上買爆」、「很吸水也很快乾，好用」、「比廚房紙巾耐用，而且很吸水、很吸油」、「很好用又可以一直洗，洗到不能再洗再擦流理台，再丟掉」、「這種紙抹布隨便用，髒了丟掉不猶豫」、「好用啊，我等他特價等了一年」。

還有人稱讚CP值高，「我家一卷可以用好幾個月喔」、「一袋可以用一年，非常實用」、「用了2年還沒用完」、「很好用但要用好多年」、「幾年前買一次，目前都沒用完，而且還送出好幾卷」。

不過也有資深會員指出原價變貴了，「紙張一直在縮水，越來越小捲」、「尺寸比以前買的小一點了」、「印象中去年買才4百多」、「更久以前似乎特價會三百多，好可怕」。