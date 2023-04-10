OPEC+石油輸出國組織近日減產，美國財長稱沒建設性、不利全球成長展望，白宮發言人柯比則說考慮到市場不確定性，目前減產是不明智的。前立委郭正亮9日在《國際直球對決》節目強調，美國最近決定伊拉克撤兵不撤了，但伊拉克留3千人，敘利亞1千人能幹嘛？當中俄兩股力量同時進入中東，美國就會被邊緣化。拜登主導的美國在每個區域都一團亂，說自由民主人權，其實都帶來政治跟軍事矛盾，所以現在有點到處碰壁。

「對啊然後呢？他們能怎樣？我覺得美國未來可能會長年處於不快樂的情況！」郭正亮表示，美國現在有點到處碰壁，歐洲馬克宏來給他這一招，美國一定感受：你是不是又要學戴高樂？歐洲已經是他最親的，在俄烏戰爭中，除了歐洲還有哪裡呢？真的找不出一塊美國主導的區域了。

「我覺得，美國沒有回購戰備儲油是公開的理由啦！有一個不能說的理由！」郭正亮提到，敘利亞去阿聯酋要跟沙烏地和解，是誰在後面推一把？就是俄羅斯！俄羅斯今年財政是很不好的，因為油價跌成這樣，所以坦白說，沙烏地有點是在幫俄羅斯。這個幫最大就是幫俄羅斯，中國大陸並沒有得到好處，中國大陸也是石油的進口國，油價上升對他有什麼好處？可是俄羅斯明顯得到好處，他的財政立刻改善。

郭正亮指出，事實上去年俄烏戰爭剛爆發的時候，油價是漲到133，去年的均價維持在95至110之間，所以去年GDP的減少相當有限，就是能源交易撐住了。那今年呢？如果本來沒有這件事，加上今年本來歐美經濟就不好，可能均價就維持在70幾，甚至可能會跌破70。所以會少多少收入？

「所以我感覺，是讓中、俄兩個力量同時進入中東，那美國就會被邊緣化！」郭正亮強調，所以美國在氣，葉倫當然是看到經濟面，柯比看到的是美國被邊緣化。還有整天在敘利亞偷油，那天就看到油罐車，伊朗的無人機炸掉了好幾輛。事實上美國最近又決定伊拉克的撤兵不撤了，是看到那個局面，但坦白說，留伊拉克那3千人，敘利亞只有1千人，能幹嘛？你整個局已經亂了！

郭正亮直言，拜登的拜應該翻譯為失敗的敗，他幾乎在每個區域都一團亂。比如說中南美洲搞成這個樣子，美洲公會也搞成那個樣子，東南亞菲律賓就在硬拉。東南亞四個島針對性都很強，巴拉望那是針對南沙群島，針對性這麼強，要菲律賓怎麼做人？他現在就緊拉著菲律賓，因為有共同防禦條約，其他東南亞國家都敬謝不敏。他現在的情況就是，很多地方大家都對你敬謝不敏。

郭正亮說，因為現在經濟不好，你不是帶柴來的國家，你是帶政治矛盾跟軍事矛盾來的國家！你怎麼會受歡迎呢？你一心說自由民主人權，說要維持各地的和平穩定，除了台灣跟日本之外，大概很少人這樣想！連澳洲都不這樣想，所以今年美國恐怕是要叫做不快樂元年！