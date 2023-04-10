國民黨智庫召集人簡榮宗今（10）日舉行記者會，宣布投入新北市第12選區立委選舉，基隆市長謝國樑、前交通部長葉匡時、立委吳怡玎及多位在地里長到場力挺。同時，葉匡時也在臉書上表示「我深信簡大最具資格，在此表達我的積極支持」，引發討論。

簡榮宗今日強調，七星區需要一個真正的區域立委，「選對人，才找得到人」。而葉匡時更是在臉書上力挺，直言「簡大是位熱心公益的好律師，礦工之子，瑞芳出生，成長於汐止」，葉匡時更指出，「汐止、瑞芳、金山、萬里、貢寮、平溪、雙溪這七個區的七星區需要一位立委是了解地方的在地人，願意認真投入地方事務，有能力立法問政與監督的好立委」。

葉匡時最後也強調，「支持簡榮宗律師參選立委」，同時他也在現場表示，「我們今天要一個立委，就是真正有心、有品德的人，能夠在地方為民眾服務，發揮善良的精神，所以我們要全力支持簡榮宗」。