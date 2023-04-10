對於民進黨立委郭國文幫忙在社子街掃街一事，同黨立委何志偉除表達感謝之情外，更強調「我們都是信賴台灣的」！

何志偉今（10）日在臉書指出，今天要特別謝謝好朋友郭國文委員穿上背心，到社子街幫忙掃街，為他加油打氣。郭國文是一起經歷過「韓流」，在2019年立委補選一起衝鋒的好夥伴，當年一起挺過，「很謝謝他現在站出來挺我」。

何志偉還記得郭國文與他都歷經過補選的煎熬，當時賴清德主席全力輔選的身影還深深在腦海中不斷浮現，「不確定的壓力我最清楚」，也正是因為這樣，希望可以扛著壓力繼續向前行。

何志偉想再一次誠懇的拜託每一個鄉親、每一個好朋友，只要是在士林區、大同區，請在「4月17日」起的初選民調全力支持何志偉。今天前來站來的郭國文委員一直都是學習的對象，「未來我們也會一起繼續打拼」！

何志偉強調，現在台灣面對烏俄戰爭衝擊世界情勢，同時台灣也必須要持續走出去，我在立法院外交及國防委員會，要繼續幫台灣、中華民國在國際社會交朋友，「這是我一直在努力的事情」。