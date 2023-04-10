本土劇當家花旦李燕退出節目拍攝後，將事業重心放在副業工作上，也認真經營社群，今(10)日她在臉書上曬出一張未露相貌男士摟著她的「放閃照」，讓許多網友紛紛留言猜測男子的真實身分。

李燕自2001年開始踏足演藝圈，出道多年已累積不少作品。誰料，因聲帶問題，動手術後決定下車正在播出中的八點檔《一家團圓》，並將事業重心放在自創品牌上。而今日稍早，她無預警在臉書上曬出一張被男子微摟肩膀，且恰巧擋住他面容的照片，並附上三個手遮嘴巴的表情符號，而粉絲們除了被這「粉紅泡泡」照片閃瞎眼外，更瘋猜起男子的身分。

有不少網友留言猜測男子的身分是在《一家團圓》中，飾演「承恩」的男星林則希。對此，林則希稍早也在臉書上更新一則貼文，曬出牽手一位背過身體，坐在地上女子的照片，讓同劇女星陳小菁留言：「其實很明顯。」更釣出李燕回覆：「有那麼明顯嗎？」看似已透露出照片中未見真容者的身分。

事實上，自從李燕下車後，不少粉絲多次表露心聲，希望她回歸拍戲。對此，當時李燕回覆：「目前不會，而我也覺得對很多人抱歉，不管是製作單位或是希望我回去拍戲的你們，我都覺得很抱歉，但是我不想違背我自己，我現在真的沒辦法。」不過，今日她與林則希在臉書曬出照片後，不少人猜測李燕或將回去幫忙八點檔劇情收尾。