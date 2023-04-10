韓國科技巨擘三星電子7日宣布讓記憶晶片部門減產，為1998年以來首次減產。由於未透露減產幅度而引來外界諸多揣測。專家認為減產並非壞事，將有助穩定晶片價格，從而促進半導體產業走向復甦之路。

減產消息刺激三星電子股價7日大漲逾4％後，10日續漲1％收65,700韓元，創去年6月初以來新高。

銀河-聯昌證券（CGS-CIMB）分析師李秀彬（Subin Lee音譯）最新報告預測，三星電子今年DRAM產量可能減少3％，這將會導致半導體產能因此減少6％。

但她認為減產有助支撐晶片價格，因此把三星電子今年DRAM和NAND晶片的平均售價預測值，從原先估計各下跌60％和56％，縮小跌幅至49％和51％。其維持三星電子買進評等和目標價80,000韓元等不變。

部份專家預期三星電子減產有助晶片業復甦。儘管不會立即在第二季出現V型復甦，但在下半年開始出現逐步好轉的U型復甦機率會增加。

韓國半導體產業協會（KSIA）執行副總裁安基賢（Ahn Ki-hyun音譯）說，三星電子在開始減產後三個月就可望產生效果。

他指出在第二大記憶晶片商SK海力士，和第三大的美光科技在去年底宣布減產後，效果就在今年浮現。以此推算，業界龍頭三星電子加入減產行列後，其效果將在下半年出現。