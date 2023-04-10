隨著全民普發6,000元陸續登記到帳，ATM領現即日起（10日）也正式接力開跑，3C通路大廠燦坤（2430）趁勢發起第二波促銷活動「溫柔向陽」，為內需消費再推助力。燦坤攜手百大3C品牌、九大銀行強勢推出暖心優惠五重奏。

燦坤指出，本波活動自4月10日至30日止，全館商品全面8折起，獨家現金折價券、銀行贈品券滿額送，再加碼6％燦坤K幣回饋。到燦坤選購指定一級節能環保商品，加碼環保綠點十倍送、以及政府節能補助，大家電最高回饋下殺53折。

溫柔向陽優惠五重奏包括：第一重促銷享折扣：全館指定品牌商品享會員促銷價8折起。第二重加碼再現折：限量「加倍美好券」、「銀行現折贈品券」滿額送，購買指定商品刷指定銀行信用卡（台新、國泰世華、永豐、玉山、花旗、中國信託、聯邦、星展、滙豐、陽信銀行）並分三、六、八期享0利率，指定商品最高可現折2,000元，再加碼6％燦坤K幣回饋，現折券數量有限、送完為止。

第三重母親節早鳥：凡購買全館任一款冰箱、洗衣機、廚電、電視、手機、平板、穿戴式裝置、電腦、健康美容商品，單筆消費滿6,000元即可參加520燦坤K幣周周抽活動。第四重綠點加倍送：環保集點會員持綁定手機條碼選購燦坤指定環保產品，即可累積綠點或用綠點折抵消費；於環保集點周末會員日消費，再享綠點十倍送優惠，指定商品最高回饋2,000元，消費可累計、折抵無上限。

第五重燦坤巨好禮：單日累積消費滿3萬元以上，即可享有獨家滿額禮；滿23萬元送象印3.7L鐵板萬用鍋或one-meter 16吋循環立扇；滿36萬則有SAMSUNG Tab A7 Lite及27型曲面液晶顯示器二選一；滿56萬可免費兌換SAMSUNG Galaxy A23 4G／64G或Airpods Pro 2。