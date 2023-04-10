台灣詐騙案天天上演，許多民眾自身或親友受害，警政署長黃明昭今天在立法院答詢，說詐騙案在台灣破案率達到9成，國民黨立委賴士葆在臉書發文，大酸黃的說法「騙肖仔」、「是要讓黑道嚇死還是笑死？」

賴士葆說，警政署長在立法院答詢，說詐騙案在台灣破案率達到9成，這樣的數據如果是真，那麼詐騙案在台灣幾乎沒有存在的空間了，因為一切都在警方的掌控之中了，然而事實的真相卻不是如此，受騙的不只是市井小民，包括知識份子都無法倖免。去年詐騙集團不法所得60億，5年統計高達241億、產值如此高，吸引歹徒前仆後繼投入，政府對策卻跟不上。

賴士葆指出，在現實生活中，詐騙集團幾乎無處不在，如影隨形，不管個人手機或家中電話經常性接到欠繳稅金、恭喜中獎、理財服務的信息，乃至公然到處刊登廣告招募員工，騙取急需求職的勞工在高薪的誘惑下，從面談，到繳出證件，被帶到特定地方從事賭場或色情行業，或被禁錮，虐打、甚至強摘器官等。去年爆發台灣人4千多人被誘拐到柬埔寨、東南亞等地區的駭人聽聞，後來爆發台版柬埔寨詐騙案複製相同模式，讓人驚嚇詐騙集團的猖狂。

賴士葆強調，去年7月，行政院成立了打詐國家隊，但是愈打愈旺，道高一尺，魔高一丈，假投資詐騙卻暴增5倍，政府公權力的手腕跟不上作奸犯科的腳步，現在連AI都成了詐騙工具。詐騙已經網路化、國際化、金融數位化，如果警政署長依然沉浸在冰冷的9成破案數字，以此自滿，就會看不見台灣詐騙集團流竄世界的氾濫，台灣永遠洗刷不掉詐騙王國的惡名。

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