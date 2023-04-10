價格便宜的夜市牛排是許多人逛夜市時必吃美食，不過衛生方面可能無法讓人很滿意。一位女子近日到台中大慶夜市吃牛排，不過她發現，店家處理客人用餐後的鐵板，竟泡在用同一桶水、用鋼絲球刷洗，再用抹布擦拭後直接端到前台備用，讓她直呼以後吃夜市牛排再也不敢內用，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文分享影片，她近日前往大慶夜市吃了某家夜市牛排，「夭壽哦！差點嚇死…鐵板居然在這桶水裡用鋼絲球刷一刷，然後用抹布擦乾淨再端到前方備用」；仔細一看可以發現，店家只用了一桶水進行清潔，汙水明顯混濁烏黑完全不見底，讓人不禁擔心是否衛生。

一位女子發現夜市牛排的鐵板都用同一桶黑水清洗，直呼再也不敢內用。（翻攝自爆怨2公社臉書）

原PO感嘆，原本她還以為老闆只是進行初步清潔，結果是她想像得太美好，但鐵板不是經過高溫消毒就沒事，用髒水洗刷過後還是相當髒汙，「正港的不乾不凈吃了沒病嗎？」，直呼以後吃夜市牛排還是外帶比較好。

對此，許多網友紛紛回應，「原來真的會有這麼髒的事發生」、「這就是夜市牛排美味的秘訣…層層疊疊，就像老滷一樣。要是刷乾淨了，那味道又跑了…」、「你不覺得牛排吃起來很有深度的層次感嗎？點了黑胡椒牛排，同時有豬排的油脂香，雞排的脆皮味，還有淡淡的蘑菇韻味，讓人感受到多層次的味蕾刺激。只需要承受回家拉肚子的風險而已，很划算，是吧」、「我也是看到類似那桶水之後，再也不吃夜市牛排⋯」。